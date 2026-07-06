У Києві та Київській області знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу. Фото:

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Зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Києву.

Наразі відомо про 15 загиблих та 58 постраждалих. У двох районах Києва тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок внаслідок російської атаки. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Зазначається, що в Дарницькому районі за допомогою двох гідроелеваторів та плаваючої мотопомпи рятувальники викачали близько 110 куб. води з підвального приміщення житлової 25-поверхівки.

Тим часом речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі телемарафону заявив, що під завалами будинку у Подільському районі ще можуть перебувати до 10 осіб.

Також знову зросла кількість жертв внаслідок російських ударів по Київщині. Як поінформував у Telegram голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, наразі відомо про вісьмох загиблих. Постраждалих вже 48. Госпіталізували 20 поранених. З них троє осіб перебувають у важкому стані.

Найбільше постраждалих у Бучанському районі — 35 осіб. Також люди отримали поранення у Бориспільському, Броварському та Фастівському районах.

Нагадаємо, армія Росії у ніч на 6 липня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Ворог запустив 68 ракет і 351 БпЛА різних типів.