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Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили
68 ракет і 351 БпЛА атакували Україну в ніч на 6 липня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n214822-68-raket-i-351-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-6-lypnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня (з 18.00 5 липня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів.
Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів:
- шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон"/"Онікс» (райони пусків — Курська область РФ);
- 23 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 (райони пуску — Брянська, Орловська і Курська області РФ);
- 33 крилаті ракети Х-101 (райони пусків — Вологодська область РФ);
- шість крилатих ракет «Калібр» (район пуску — Новоросійськ, РФ);
- 351 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія» (із напрямків російських Шаталово, Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ а, а також із тимчасово окупованого Донецька).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі — 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:
- 31 крилату ракету Х-101;
- шість крилатих ракет «Калібр»;
- 326 ворожих БпЛА різних типів.
Станом на 08.30, попередньо, зафіксовано:
- влучання 29 балістичних (зокрема і протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях;
- падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.