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Ракурс
Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Рашисти вночі атакували Київ — дев’ятеро загиблих (ФОТО)

6 лип 2026, 08:15
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 43 травмованих, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема:

  • тривають роботи на місці влучання у дев’ятиповерхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з дев’ятого по п’ятий. Рятувальники шукають людей, на місці події працюють психологи;
  • продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах;
  • в Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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