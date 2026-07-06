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Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС
Рашисти вночі атакували Київ — дев’ятеро загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n214820-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-dev-yatero-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.
Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 43 травмованих, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема:
- тривають роботи на місці влучання у дев’ятиповерхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з дев’ятого по п’ятий. Рятувальники шукають людей, на місці події працюють психологи;
- продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах;
- в Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень.