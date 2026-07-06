Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n214820-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-dev-yatero-zagyblyh-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 43 травмованих, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема: