Повітряні сили менше повідомлятимуть даних про балістику у ранкових зведеннях, фото: Повітряні сили

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Військовим керівництвом прийнято рішення запровадити певні обмеження у ранкових зведеннях Повітряних сил стосовно ворожої балістики (під час масованих атак) — кількості запущених/збитих/подавлених, або тих, що не досягли цілей.

Про це сьогодні, 12 серпня у своєму Telegram-каналі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Водночас він наголошує, що Повітряні сили не припинили інформувати населення про повітряні загрози, характер атак противника та результати бойової роботи в режимі онлайн:

В режимі онлайн у Telegram, Viber та WhatsApp оперативно надається інформація про повітряні цілі цілодобово! Також зберігається формат ранкових повідомлень по результатах бойової роботи за ніч.

Також управління комунікацій Командування Повітряних сил й надалі надаватиме для медіа узагальнену інформацію, що стосується балістики та інших засобів повітряного нападу ворога.

Ігнат зауважив, що ранкові зведення щодо ударів, змінювалися уже приблизно десять разів, відповідно до реалій, тактики застосування, засобів повітряного нападу та інших обставин.

Вчора, 11 серпня, агентство Bloomberg повідомило, що Повітряні сили ЗСУ змінили формат щоденних звітів щодо засобів повітряного нападу — перестали зазначати конкретну кількість випущених росіянами ракет. Це сталося через кілька днів після того, як перестали інформувати про перехоплення балістичних ракет після атаки минулого тижня, під час якої Україна не змогла зупинити жоден із 28 снарядів.

За словами джерела агентства, ППО змінила формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

Україна намагається отримати більше перехоплювачів від союзників, намагаючись захиститися від посилених російських повітряних атак останніми тижнями.

Джерело: Юрій Ігнат, Bloomberg