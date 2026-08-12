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Знищення російських загарбників, скріншот відео
FPV-дрони знищили піхоту рашистів на Костянтинівському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215582-fpv-drony-znyschyly-pihotu-rashystiv-na-kostyantynivskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Костянтинівському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.
Воїни 28 механізованої бригади методично нищать окупантів на Костянтинівському напрямку, — вказано в описі відео. — Пілоти FPV знаходять ворожу піхоту ще дорогою до наших позицій, наздоганяють транспорт і стежать, щоб усе, що противник підтягнув для чергового просування, до місця призначення не дісталося.
На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.