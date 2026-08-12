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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрони знищили піхоту рашистів на Костянтинівському напрямку (ВІДЕО)

12 сер 2026, 22:35
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На Костянтинівському напрямку українські дрони знищили низку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 12 липня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Воїни 28 механізованої бригади методично нищать окупантів на Костянтинівському напрямку, — вказано в описі відео. — Пілоти FPV знаходять ворожу піхоту ще дорогою до наших позицій, наздоганяють транспорт і стежать, щоб усе, що противник підтягнув для чергового просування, до місця призначення не дісталося.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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