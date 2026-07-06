Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Киев — девять погибших (ФОТО)

6 июл 2026, 08:15
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 43 травмованих, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема:

  • тривають роботи на місці влучання у дев’ятиповерхівку в Подільському районі, де сталося руйнування з дев’ятого по п’ятий. Рятувальники шукають людей, на місці події працюють психологи;
  • продовжується ліквідація наслідків на місцях уражень житлових будинків за іншими адресами у Подільському районі, а також у Дарницькому та Голосіївському районах;
  • в Оболонському районі триває гасіння пожежі складських приміщень.

Наслідки російської атаки на Київ, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров