Последствия российской атаки на Киев, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n214820-rashisty-nochu-atakovali-kiev-devyat-pogibshih-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня, здійснили чергову масовану повітряну атаку на Київ.

Наразі відомо про дев’ятьох загиблих та 43 травмованих, серед яких двоє дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань. Зокрема: