Россия запустила по Украине 147 ударных дронов, но ПВО обезвредила 123 из них. Фото:

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Російські війська вночі 27 липня запустили по Україні 147 безпілотників.

З російських Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла, а також з окупованих Донецька та Криму летіли ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». Проти них працювали українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Попередньо відомо, що ППО знешкодила 123 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Ще 21 безпілотник влучив на 10 локаціях, а уламки впали на семи локаціях.

У Харківській області внаслідок російського авіаудару по Ізюму зазнали травмов троє осіб. У ДСНС поінформували, що спалахнули дві пожежі: горіли конструктивні елементи металевого ангара та складська будівля на загальній площі 500 кв. м.

Нагадаємо, 27 липня російський безпілотник влучив у квартиру в багатоповерховому будинку в Запоріжжі. Внаслідок цієї атаки зазнали поранень 53-річна жінка та 52-річний чоловік. Згодом російський КАБ впав на приватний будинок в місті. Унаслідок цього удару загинув 67-річний чоловік, 22-річний хлопець зазнав поранень.