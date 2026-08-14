Украинская ПВО сбила ночью 90 БпЛА, но были попадания на 11 локациях. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія вночі атакувала Україну 112 безпілотниками.

З окупованих Донецька та Криму, а також російських Курська, Орла й Міллерово летіли ударні БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та дрони-імітатори типу «Пародія». Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ 14 серпня повідомили у Telegram.

Українська ППО знешкодила 90 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Однак російські БпЛА влучили на 11 локаціях, а на шести впали уламки.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що в повітряному просторі наразі перебувають ворожі БпЛА.

У Запорізькій області, як поінформував голова ОВА Іван Федоров, окупанти вдарили по проїжджій частині поруч з автомобілем. Постраждали 25-річна жінка та 5-річна дитина.

У Кіровоградській області росіяни атакували один із об'єктів інфраструктури у Кропивницькому районі. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що спалахнули приватний житловий будинок та суха трава. Всі пожежі були ліквідовані, але обійшлося без постраждалих.

У Житомирській області, за інформацією ОВА, російські безпілотники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури та цивільному підприємству. Спалахнули пожежі, але минулося без жертв.

Нагадаємо, російські окупанти вісім разів атакували Краматорськ і селище Біленьке на Донеччині авіабомбами. Один із вибухів пошкодив багатоквартирний будинок у Краматорську. Постраждали 17 осіб — семеро чоловіків та 10 жінок віком від 47 до 85 років.