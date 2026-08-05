Владимир Зеленский (в центре, фото: The official channel of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy)

https://racurs.ua/n215431-postavki-raket-dlya-pvo-sokratilis-vtroe-zelenskiy.html

Ракурс

У 2026 році, на жаль, значно скоротилося постачання Україні антибалістики від партнерів.

Про це сьогодні, 5 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами проведеної з військовими наради.

Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року, — заявив Зеленський.

Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя, — додав він.

Також Зеленський повідомив, що премʼєр-міністр Сергій Корецький разом із представниками українського бізнесу запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.