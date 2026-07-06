Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 липня (з 18.00 5 липня), здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів.

Основним напрямком удару був Київ. Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 419 засобів повітряного нападу — 68 ракет і 351 БпЛА різних типів:

шість протикорабельних ракет 3М22 «Циркон"/"Онікс» (райони пусків — Курська область РФ);

23 балістичні ракети «Іскандер-М"/С-400 (райони пуску — Брянська, Орловська і Курська області РФ);

33 крилаті ракети Х-101 (райони пусків — Вологодська область РФ);

шість крилатих ракет «Калібр» (район пуску — Новоросійськ, РФ);

351 ударний БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія» (із напрямків російських Шаталово, Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ а, а також із тимчасово окупованого Донецька).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі — 37 ракет та 326 безпілотників різних типів:

31 крилату ракету Х-101;

шість крилатих ракет «Калібр»;

326 ворожих БпЛА різних типів.

Станом на 08.30, попередньо, зафіксовано: