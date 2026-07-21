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Ракурс
Низка випадків загибелі людей на воді сталася в Україні за добу

10 людей загинули на водоймах України за добу

21 лип 2026, 18:00
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В Україні за добу 10 людей, серед яких двоє дітей, загинули на водоймах України за минулу добу.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, надзвичайні події сталися в Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у місті Києві. Найменшій загиблій дитині було лише 2 роки! — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають українців бути пильними під час відпочинку, а дорослих — не залишати дітей без нагляду.

Бережіть своє життя та дотримуйтеся правил поводження на воді, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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