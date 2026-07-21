10 человек погибли на водоемах Украины за сутки

Ряд случаев гибели людей на воде произошел в Украине за сутки

https://racurs.ua/n215139-10-chelovek-pogibli-na-vodoemah-ukrainy-za-sutki.html

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В Україні за добу 10 людей, серед яких двоє дітей, загинули на водоймах України за минулу добу.

Про це сьогодні, 21 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Зокрема, надзвичайні події сталися в Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у місті Києві. Найменшій загиблій дитині було лише 2 роки! — розповіли у відомстві.

У ДСНС закликають українців бути пильними під час відпочинку, а дорослих — не залишати дітей без нагляду.