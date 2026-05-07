На водоемах Украины в 2026 году уже погибли более сотни человек, фото: ГСЧС

В Україні з початку року на воді загинула 141 особа, з них 11 дітей.

Про це сьогодні, 97 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

За минулу добу на водоймах загинули шестеро осіб у Житомирській, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та Івано-Франківській областях, серед них одна дитина.

Так, на Одещині рятувальники виявили у водоймі тіло 15-річного хлопця

У м. Березівка двоє підлітків перебували на різних берегах водойми. Один із них перепливав річку до товариша, однак під час запливу зник під водою, — розповіли у ДСНС. — Під час обстеження дна акваторії рятувальники підняли тіло хлопця на берег.

Рятувальники закликають дотримуватися правил безпеки під час відпочинку біля водойм: