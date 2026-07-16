Последствия российской атаки в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ балістикою.

Виникли у Святошинському та Дарницькому районах міста, наразі їх вже ліквідували. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської міської прокуратури.

Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків.

Ще п’ятеро людей постраждали. Серед них — 16-річний син одного із загиблих. У юнака переломи та травматична ампутація руки.

Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).