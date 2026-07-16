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Последствия российской атаки в Киеве, фото: Киевская городская прокуратура
В Киеве ликвидировали все пожары после российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215043-v-kieve-likvidirovali-vse-pojary-posle-rossiyskoy-ataki-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ балістикою.
Виникли у Святошинському та Дарницькому районах міста, наразі їх вже ліквідували. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської міської прокуратури.
Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків.
Ще п’ятеро людей постраждали. Серед них — 16-річний син одного із загиблих. У юнака переломи та травматична ампутація руки.
Пошкоджено офісні будівлі, склади, припарковані поруч автомобілі та вікна у житловому будинку.
Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, внаслідок якого загинули люди (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).