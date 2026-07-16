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Последствия российской атаки на Киев 16 июля, фото: ГСЧС

Рашисты ночью атаковали Киев — двое погибших (ФОТО)

16 июл 2026, 08:59
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Рашисти в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони міста.

Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

  • у Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. Двоє людей загинули, ще двох, серед яких дитина, травмовано;
  • у Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.

Наслідки російської атаки на Київ 16 липня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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