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Последствия российской атаки на Киев 16 июля, фото: ГСЧС
Рашисты ночью атаковали Киев — двое погибших (ФОТО)https://racurs.ua/n215039-rashisty-nochu-atakovali-kiev-dvoe-pogibshih-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони міста.
Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. Двоє людей загинули, ще двох, серед яких дитина, травмовано;
- у Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.