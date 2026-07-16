Последствия российской атаки на Киев 16 июля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215039-rashisty-nochu-atakovali-kiev-dvoe-pogibshih-foto.html

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Рашисти в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони міста.

Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. Двоє людей загинули, ще двох, серед яких дитина, травмовано;

у Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.