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Наслідки російської атаки на Київ 16 липня, фото: ДСНС
Рашисти вночі атакували Київ — двоє загиблих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215039-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-dvoie-zagyblyh-foto.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони міста.
Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. Двоє людей загинули, ще двох, серед яких дитина, травмовано;
- у Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.
Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російської агресії. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється, — додали у відомстві.