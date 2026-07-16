Наслідки російської атаки на Київ 16 липня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n215039-rashysty-vnochi-atakuvaly-kyyiv-dvoie-zagyblyh-foto.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 16 липня, атакували Київ. Під ворожим ударом опинилися Святошинський та Дарницький райони міста.

Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у Дарницькому районі сталася пожежа в адміністративно-складській будівлі, в поруч припаркованих вантажних автомобілях та в складській будівлі. Пожежі ліквідовано. Двоє людей загинули, ще двох, серед яких дитина, травмовано;

у Святошинському районі внаслідок влучання сталася пожежа в одноповерховому складському приміщенні. Троє людей постраждали. Наразі пожежу локалізовано.