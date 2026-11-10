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В Украине произошло землетрясение магнитудой 2,2 Главный центр специального контроля
На Буковине зафиксировали землетрясение (КАРТА)https://racurs.ua/n217335-na-bukovine-zafiksirovali-zemletryasenie-karta.htmlРакурс
У Чернівецькій області сьогодні, 10 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км.
Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, — зазначили у ГСЦК.
Землетрус зафіксовано о 09.29 ранку за координатами 48,57 пн. ш. та 27,44 сх. д.