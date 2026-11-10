Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине произошло землетрясение магнитудой 2,2 Главный центр специального контроля

На Буковине зафиксировали землетрясение (КАРТА)

10 ноя 2026, 16:17
999

У Чернівецькій області сьогодні, 10 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км.

Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, — зазначили у ГСЦК.

Землетрус зафіксовано о 09.29 ранку за координатами 48,57 пн. ш. та 27,44 сх. д.

В Україні стався землетрус магнітудою 2,2, карта: Головний центр спеціального контролю

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров