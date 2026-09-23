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Воду по графику будут подавать в Черновцах, фото: ChatGPT

В Черновцах из-за засухи воду будут подавать по графику

23 сен 2026, 20:59
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У Чернівцях з 24 вересня до 1 жовтня воду подаватимуть за графіком через тривалу посуху та скорочення ліміту водозабору. Обмеження стосуватимуться більшої частини міста.

Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради.

Це пов’язано з тривалим періодом посухи та рішенням Державного агентства водних ресурсів України зменшити ліміт забору води для нашого міста, — розповіли у міськраді.

Воду подаватимуть за таким графіком:

  • вода буде з 06.00 до 10.00 та з 18.00 до 22.00;
  • з 10.00 до 18.00 та з 22.00 до 06.00 тиск у мережі буде знижено або водопостачання буде тимчасово відсутнє, оскільки резервуари заповнюватимуться водою.

Графік діє для більшої частини Чернівців, окрім вулиці Руської, мікрорайонів Калічанки та Рогізної — там подача води залишається у звичному режимі, — зазначили в міськраді.

Жителів міста закликають заздалегідь зробити невеликий запас води для побутових потреб.

Нагаємо, у першій половині вересня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попереджав про можливі проблеми з водою, які можуть виникнути через тривалу засуху.

Источник: Ракурс


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