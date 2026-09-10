В Ивано-Франковске из-за засухи могут быть проблемы с водоснабжением, фото: Pixabay

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Ракурс

В Івано-Франківську можуть виникнути проблеми з водою через посуху.

Про це в ефірі радіо «Західний полюс» повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Пік посухи очікуємо, якщо не буде дощів, — кінець вересня. Тому ця проблема є достатньо великою, — наголосив він.

Мер зазначив, що особливість водопостачання Франківська є те, що водозабори роблять із річок, а не зі свердловин, як у багатьох містах:

Це і великий плюс, і водночас мінус. Плюс у тому, що вода йде самотьоком, і навіть у разі відключень вода буде. Мова йде про електрику чи ймовірні інші загрози. Але, з іншого боку, ми дуже залежні від рівня води в річках.

За його словами, наявного запасу води та водозаборів недостатньо якщо не буде «хоча би трохи дощової погоди». Мер зауважив, що для вирішення проблеми з водою дощі потрібні не стільки в самому місті, скільки в горах, які живлять річки.

Марцінків зазначив, що комунальники докладають зусиль, щоб водопостачання було без перерв. Так, зараз потрібно перепідключити деякі мікрорайони, щоб тиск води був більш-менш нормальним.