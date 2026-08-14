Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
В Украине ожидается рекордное обмеление год из-за непогоды, фото: ChatGPT

На реках в ряде регионов уровень воды упадет до рекордных значений — Гидрометцентр (КАРТА)

14 авг 2026, 18:46
999

В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується:

  • подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень;
  • на окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя; на окремих ділянках малих річок — до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров