В Украине ожидается рекордное обмеление год из-за непогоды, фото: ChatGPT

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В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується: