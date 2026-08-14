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В Украине ожидается рекордное обмеление год из-за непогоды, фото: ChatGPT
На реках в ряде регионов уровень воды упадет до рекордных значений — Гидрометцентр (КАРТА)https://racurs.ua/n215630-na-rekah-v-ryade-regionov-uroven-vody-upadet-do-rekordnyh-znacheniy-gidrometcentr-karta.htmlРакурс
В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.
Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується:
- подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень;
- на окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя; на окремих ділянках малих річок — до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).