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Ракурс
В Україні очікується рекордне обміління рік через негоду, фото: ChatGPT

На річках у низці регіонів рівень води впаде до рекордних значень — Гідрометцентр (КАРТА)

14 сер 2026, 18:46
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В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується:

  • подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень;
  • на окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя; на окремих ділянках малих річок — до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Джерело: Ракурс


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