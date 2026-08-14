В Україні очікується рекордне обміління рік через негоду, фото: ChatGPT

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В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.

Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується: