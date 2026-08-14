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В Україні очікується рекордне обміління рік через негоду, фото: ChatGPT
На річках у низці регіонів рівень води впаде до рекордних значень — Гідрометцентр (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n215630-na-richkah-u-nyzci-regioniv-riven-vody-vpade-do-rekordnyh-znachen-gidrometcentr-karta.htmlРакурс
В Україні в найближчий тиждень очікується рекордне падіння рівня води річок в низці регіонів.
Про це сьогодні, 14 серпня, повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.
Зазначається, що 15−25 серпня, внаслідок утримання переважно сухої погоди, на рiчках басейнів Дністра (Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька області), Сяну (Львівська область), суббасейну Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується:
- подальше зниження рівнів води до своїх найнижчих значень за весь період спостережень;
- на окремих ділянках — нижче за них, зі зменшенням водності річок до критеріїв маловоддя; на окремих ділянках малих річок — до відсутності стоку, що призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).