Іноземна агентура РФ підпалила опорну електропідстанцію у Чернівцях. Фото:

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Іноземні на замовлення Росії підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях.

Диверсію на енергетичному об'єкті вчинили громадяни однієї з країн Близького Сходу, які потрапили у поле зору спецслужб РФ через соцмережі, де шукали «легкі» заробітки. За певну суму вони погодилися підпалити електропідстанцію, що живить частину критичної та соціальної інфраструктури Чернівців. Про це 19 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

На початку серпня зловмисники прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергооб'єкта, щоб приховано проникнути на його територію. Ворожа агентура облила бензином трансформатори й територію навколо них. Потім вони вчинили пожежу й втекли.

Паліїв затримали у Чернівцях упродовж доби. Обом вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (закінчений замах на диверсію, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпрі Служба безпеки України викрила ще двох коригувальників із агентурної групи ФСБ, які наводили російські удари по місту. Затриманими виявилися мати і брат російського агента, яку СБУ викрила у червні цього року.