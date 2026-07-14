Болгарія заявила про вихід зі складу учасників «Коаліції охочих». Фото:

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Болгарія більше не братиме участі в «Коаліції охочих» й не надаватиме Україні військову та фінансову допомогу.

Країна не буде частиною коаліції, яка підтримує продовження військової допомоги Україні замість дипломатичних зусиль для досягнення миру. Завершити війну РФ проти України потрібно завдяки дипломатії. Про це прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив журналістам, передає видання Bloomberg.

Ми не беремо участі у коаліції, яка виступає за продовження фінансової та військової допомоги Україні. Вирішення цього конфлікту полягає не в його затягуванні військовими засобами, а в потужній дипломатичній ініціативі, яка зрештою покладе край ескалації, — зазначив він.

При цьому Радев заперечив, що його погляди є проросійськими.

Як пише видання, раніше Болгарія брала участь засіданнях «Коаліції охочих», однак на останній зустрічі в Парижі її представник був відсутній. Таким чином Болгарія ще більше віддалилася від країн Євросоюзу, які підтримують Україну.

Як відомо, «Коаліція охочих» була створена 2 березня 2025 року за ініціативи тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Сьогодні коаліція партнерів, яка надає Україні військову підтримку, налічує близько 40 країн.

Нагадаємо, нещодавно в польському Міноборони заявили, що Польща поступово спише винищувачі МіГ-29, які перебувають на озброєнні з 1989 року. Ці МіГи мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода може не відбутися через історичні суперечки між Києвом та Варшавою.

Джерело: Bloomberg