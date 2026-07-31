Північна Корея передала Росії нову партію ракет для ударів по Україні. Фото:

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Росія могла отримати нову партію балістичних ракет виробництва КНДР.

Російські окупанти використали північнокорейську ракету під час удару по селу Радушне біля Кривого Рогу, де загинули п’ятеро членів однієї родини. Попередні дані вказують, що це була ракета вироблена в Північній Кореї. Про це повідомила агенція Reuters.

За інформацією видання, це стало першим випадком застосування такого озброєння армією РФ майже за рік. Востаннє ворог бив північнокорейськими ракетами по українській території у серпні 2025 року.

Українське військове джерело розповіло виданню, що застосування північнокорейських ракет може свідчити про появу нового запасу озброєння, який Москва використовує на тлі посилення ракетних атак.

Зазначається, що українські радари зафіксували два траєкторні сліди, характерні для балістичних ракет КНДР KN-23 або KN-24, які летіли в напрямку Кривого Рогу. Однак для остаточного підтвердження фахівцям потрібно дослідити уламки ракети.

Як відомо, Північна Корея почала передавати Росії ракети KN-23 і KN-24 наприкінці 2023 року. Ці боєприпаси мають більшу бойову частину та дальність польоту, ніж російські ракети «Іскандер». При цьому озброєння КНДР має меншу точність.

Раніше країна-агресор вже використовувала північнокорейські ракети під час ударів по Україні.

Нагадаємо, країна-агресор Російська Федерація та Північна Корея завершують будівництво першого автомобільного мосту для військових поставок, який з'єднає через річку Туманна російське селище Хасан та північнокорейське місто Туманганг.

Джерело: Reuters