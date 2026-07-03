Польща спише МіГ-29, які мали передати Україні. Фото:

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Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29.

Ці літаки, які перебувають на озброєнні Польщі з 1989 року, вичерпують свій ресурс, а модернізувати їх більше не планують. Тому їх поступово списуватимуть. Ці МіГ-29 мали передати Україні в обмін на технології виробництва дронів, але угода не відбудеться ще й через історичні суперечки між країнами. Про це повідомило видання Wirtualna Polska з посиланням на міністра оборони Владислава Косіняк-Камиша.

Зазначається, що конкретний графік списання МіГів є конфіденційним і оприлюднюватися не буде. Також невідомо, якою буде доля самої авіабази в Мальборку.

Нагадаємо, 10 грудня 2025 року в Генеральному штабі Збройних сил Польщі заявили, що Київ та Варшава ведуть переговори про передачу українській армії польських винищувачів МіГ-29. Ці літаки можуть передати через завершення терміну служби та відсутність перспектив їх подальшої модернізації у польських Збройних силах.

Вже 19 грудня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава не виключає передачу Києву винищувачів МіГ-29 в обмін на антидронові системи. Такий обмін не суперечить польській політиці.

У лютому цього року польський премʼєр-міністр Дональд Туск включив ці літаки до 48-го пакета допомоги. Наприкінці червня у Варшаві заявили, що винищувачі не передадуть, бо Київ нібито не виконав свою частину домовленостей.

Джерело: Wirtualna Polska