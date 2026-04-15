Нові внески до програми PURL здійснить низка країн.

https://racurs.ua/ua/n213253-p-yat-krayin-ievropy-ogolosyly-pro-novi-vnesky-do-programy-purl.html

Ракурс

У середу, 15 квітня, країни-союзники під час 34-го засідання у форматі «Рамштайн» оголосили про нові внески до програми PURL. Про нові грошові транші заявили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL. PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати, — заначив він.

Очільник МОУ також поінформував, що наступне засідання у форматі «Рамштайн» заплановане на червень. А до цього часу українська влада має виконати значний обсяг підготовчої роботи.

Згодом президент Володимир Зеленський поінформував у Telegramпро результати нової зустрічі у форматі «Рамштайну». Глава держави подякував Німеччині за продовження роботи щодо ППО та спроможностей українських діпстрайків, а Великій Британії — за продовження роботи для постачання необхідних дронів.

Норвегія виділить понад 500 млн дол. на забезпечення бригад дронами, а також 150 млн дол. на посилення логістики. Нідерланди нададуть понад 200 млн євро на безпілотники. Бельгія спрямує додаткові кошти на постачання снарядів та посилення української ППО.

Вдячний Іспанії за відчутну готовність працювати в рамках європейської програми SAFE, яка дозволить масштабувати наші спільні оборонні спроможності. Вдячний Канаді за чергове посилення визначених оборонних напрямків, — зазначив президент.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на початку сьогоднішнього засідання «Рамштайну» заявив, що в 2026 році країни Північноатлантичного альянсу мають надати Україні військової допомоги на 60 млрд дол. Ця сума не включає кошти, що надійдуть українським Силам оборони з 90 млрд євро кредиту від Європейського Союзу.

Також у цьому році продовжує діяти механізм PURL з закупівлі американської зброї державами-членами НАТО для України.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»