Росія почала будувати новий потужний радар у Калінінградській області. Фото:

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Країна-агресор Росія почала будувати новий потужний радар у Калінінградській області.

Цей об'єкт росіяни розмістили поблизу міста Гвардійськ, неподалік кордонів Польщі та Литви. Потенційно цей радар може посилити здатність Москви стежити за військовою активністю країн НАТО. Як повідомило видання The Times із посиланням на супутникові знімки, які оприлюднила фінською компанією ICEYE.

На світлинах видно три великі антенні масиви, кожен завдовжки понад 500 м. Ймовірно, це частина загоризонтної радіолокаційної станції. Попередньо, дальність нової РЛС може становити приблизно 900−3000 км. Таким чином росіяни можуть стежити на Великою Британією, а також північною та західною частинами Європи.

Експерти вважають, що на території Калінінградської області безліч сховищ і засобів доставки для розміщення до сотні ядерних боєголовок. А то-чиновники у Польщі та Литві на умовах анонімності розповіли, що Москва вже почала переправляти ядерні боєголовки до Калінінграда.

Також у статті йдеться, що за останні чотири роки цей регіон став джерелом постійних перешкод для сигналів GPS, що серйозно ускладнює навігацію морських суден і літаків на значній території Північно-Східної Європи.

А нова РЛС зможе генерувати хвилі довжиною понад 10 м. І це в десятки разів більше, ніж довжина хвиль, які використовують стандартні радари дальнього радіуса дії для спостереження за повітряним простором.

Нагадаємо, агенція Reuters поінформувала, що Росія попередила НАТО, що готова застосувати ядерну зброю, якщо Альянс спробує ізолювати Калінінградську область від території Російської Федерації. Росіяни звинуватили блок у «небезпечному та безрозсудному курсі», який має «високі ризики виникнення прямого збройного конфлікту».

Джерело: The Times