Суточные потери россиян установили очередной рекорд, фото: ГУР Минобороны Украины

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Ракурс

Російські загарбники за минулу добу втратили 2 тис. 980 військових убитими та важкопораненими, що є новим рекордом.

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Це більше, ніж особовий склад шести екіпажів крейсера «Москва», і найбільші добові втрати рф від початку повномасштабного вторгнення. Попередній показник, 2 500 осіб, зафіксували тиждень тому, 2 листопада, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що лише з початку 2026 року російська армія втратила вже 400 тис. 410 військових — позначку в 400 тисяч противник перетнув учора.

Ці числа складаються з щоденної роботи Сил оборони України. Російське командування й далі жене підрозділи в самогубні штурми, а наші воїни день у день зупиняють ці атаки, — зазначають у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що Росія, не маючи успіхів на фронті, намагається тероризувати цивільних: