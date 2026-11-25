Оператори далекобійних засобів Головного управління розвідки Міноборони України знищили важливий військовий об'єкт Росії — багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони «МРИК-ВКО», розташований у Смоленській області РФ.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба ГУР.

Вказаний об'єкт росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, комплекс був здатен виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також — крилаті ракети в радіусі 2 500 км, — розповіли у ГУР.