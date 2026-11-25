Последствия российских обстрелов в Одесской области, фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n217632-rossiyane-massirovanno-atakovali-odessu-bespilotnikami-est-postradavshie.html

Ракурс

Російські загарбники масовано атакували ударними безпілотниками Одесу та передмістя. Під ударом опинилися об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Про це сьогодні, 25 листопада, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

В Одесі пошкоджено житловий комплекс, через осколкові поранення постраждали двоє жінок. Медики надають всю необхідну допомогу, — розповів він.

Також пошкоджено приватні логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції у передмісті Одеси.

Через ворожий обстріл без електропостачання залишилася частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси. Об'єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення. Перебоїв в роботі медичних установ немає, — додав Кіпер.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.