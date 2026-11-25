Поражены Куйбышевский и Сызранский НПЗ, фото: ASTRA

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У Самарській області РФ в ніч на сьогодні, 25 листопада, спалахнули відразу два російські нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони України, у взаємодії з повстанським рухом на території рф «Черная искра», уразили Куйбишевський НПЗ у Самарі та Сизранський НПЗ у Сизрані:

на Куйбишевському НПЗ зафіксовано влучання та пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установка риформінгу і два резервуари. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури «Роснефти». Потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік;

над Сизранським НПЗ піднявся густий дим, на території заводу масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки первинної переробки АВТ-6, очистки сірки, каталітичного риформінгу, гідроочистки та ізомеризації, а також два резервуари.