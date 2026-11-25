Запорожская АЭС, фото: Google Gemini

https://racurs.ua/n217626-zaporojskaya-aes-snova-poteryala-vneshnee-pitanie-iz-za-rossiyskih-obstrelov.html

Ракурс

Запорізька АЕС через ворожий обстріл знову втратила зовнішнє живлення.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба «Енергоатому».

25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1», — вказано в повідомленні. — Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.

В «Енергоатомі» наголошують, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії: