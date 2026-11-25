Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення через російський обстрілhttps://racurs.ua/ua/n217626-zaporizka-aes-znovu-vtratyla-zovnishnie-jyvlennya-cherez-rosiyskyy-obstril.htmlРакурс
Запорізька АЕС через ворожий обстріл знову втратила зовнішнє живлення.
Про це сьогодні, 25 листопада, повідомила прес-служба «Енергоатому».
25 листопада о 04:28 внаслідок обстрілу російських військ на правому березі Дніпра, за 13 км від підстанції «Феросплавна», відключилася лінія електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1», — вказано в повідомленні. — Наразі власні потреби станції забезпечуються за рахунок резервних дизель-генераторів.
В «Енергоатомі» наголошують, що систематичні пошкодження енергетичної інфраструктури поблизу ЗАЕС через російські обстріли посилюють ризики ядерної аварії:
Єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки є повернення станції під повний контроль України та її єдиного законного оператора — АТ «НАЕК «Енергоатом».