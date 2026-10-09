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Ракурс
Російські «шахеди» масовано атакують енергосистему України, фото: «24 канал»

Росіяни б’ють по одній енергоопорі десятками «шахедів», що перервати лінії постачання — нардеп

9 жов 2026, 17:09
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Росія запускає по 30−40 «щахедів» по одній електроопорі, щоб перервати електропостачання з правого берега на лівий по всій Україні, не лише в Києві.

Про це в ефірі передачі «Суперпозиція» розповів народний депутат Сергій Нагорняк, голова парламентського підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.

По 30−40 «Шахедів» б’ють в одну електроопору, щоб повністю її звалити. А це величезні електроопори, важкі, на їх монтаж потрібен 120-тонний кран, який має принаймні там тривалий час постояти і звести нову електроопору, — зазначив Сергій Нагорняк. — І ми розуміємо, що наступна ціль буде цей вантажний кран.

Нагорняк зазначив, що росіяни в ході низки, що тривають в останні дні поцілили по електроопорах, які ведуть від Рівненської АЕС до Київської підстанції, яка відповідає за живлення Києва та Київської агломерації.

Тобто, в нас є електрична енергія, але проблема її станом на цю хвилину передати в достатньому обсязі від АЕС до Київської агломерації. Ворог поцілив по електроопорах, по лінії електропередач і, окрім того, по самій підстанції, — наголосив нардеп.

Він додав, що безпекова ситуація останніх днів не дозволяє електромонтерам здійснювати ліквідацію наслідків російських атак:

Буквально вчора ми мали 90 хвилин, позавчора — лише 45 хвилин часу на ліквідацію.

Джерело: Ракурс


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