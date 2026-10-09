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Десятки пожеж в екосистемах спалахнули на Прикарпатті, фото: ДСНС
30 пожеж в екосистемах спалахнули на Прикарпатті за добу — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216732-30-pojej-v-ekosystemah-spalahnuly-na-prykarpatti-za-dobu-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
В Івано-Франківській області упродовж 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня спалахнули загалом 34 пожежі в екосистемах на загальній площі 4,4 га. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка.
На Калущині під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники виявили тіло жінки. Обставини її загибелі наразі встановлюють правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Крім того, сьогодні у Болехові чоловік вирішив спалити рослинні залишки у своєму дворі. Через сильні пориви вітру полум’я миттєво почало поширюватися. Коли господар зрозумів, що власноруч пожежу не зупинить, довелося викликати ДСНС, — розповіли у відомстві.
На чоловіка вже склали адміністративний протокол".
Загасити суху траву набагато важче, ніж здається, а ціна паління — це знищене майно та людські життя. Не випалюйте сухостій! — наголошують у ДСНС.