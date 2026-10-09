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Десятки пожаров в экосистемах вспыхнули в Прикарпатье, фото: ГСЧС

30 пожаров в экосистемах вспыхнули на Прикарпатье за ​​сутки — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

9 окт 2026, 16:38
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В Івано-Франківській області упродовж 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня спалахнули загалом 34 пожежі в екосистемах на загальній площі 4,4 га. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка.

На Калущині під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники виявили тіло жінки. Обставини її загибелі наразі встановлюють правоохоронці. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Крім того, сьогодні у Болехові чоловік вирішив спалити рослинні залишки у своєму дворі. Через сильні пориви вітру полум’я миттєво почало поширюватися. Коли господар зрозумів, що власноруч пожежу не зупинить, довелося викликати ДСНС, — розповіли у відомстві.

На чоловіка вже склали адміністративний протокол".

Загасити суху траву набагато важче, ніж здається, а ціна паління — це знищене майно та людські життя. Не випалюйте сухостій! — наголошують у ДСНС.

Десятки пожеж в екосистемах спалахнули на Прикарпатті, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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