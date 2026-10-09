Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили ряд важных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены ЗРГК «Панцирь-С1» и место запуска БпЛА врага — Генштаб

9 окт 2026, 15:42
999

Сили оборони України вчора, 8 жовтня, та в ніч на сьогодні, 9 жовтня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ;
  • місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу у районі Донецька;
  • склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині;
  • польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Строітєля Бєлгородської області РФ.

Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення 6 жовтня 2026 року командно-спостережного пункту підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії російської армії в районі Українська Донецької області.

Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, — наголошують у Генштабі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров