Силы обороны поразили ряд важных целей, инфографика: Генштаб ВСУ

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Сили оборони України вчора, 8 жовтня, та в ніч на сьогодні, 9 жовтня, уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1» у районі Кудепсти Краснодарського краю РФ;

місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА, а також командно-спостережний пункт російського підрозділу у районі Донецька;

склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів російських підрозділів у районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська Луганської області, а також Веселого на Донеччині;

польовий склад паливно-мастильних матеріалів противника у районі Строітєля Бєлгородської області РФ.

Крім того, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення 6 жовтня 2026 року командно-спостережного пункту підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії російської армії в районі Українська Донецької області.