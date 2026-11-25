Российский агент задержан в Хмельницком, фото: СБУ

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Затримано кілера ГРУ РФ, який намагався у Хмельницькому підірвати командира одного з найбільших засекречених підрозділів Сил оборони України.

Про це сьогодні, 25 листопада, повідомив прес-центр СБУ.

За результатами дій на випередження у Хмельницькому затримано агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який намагався ліквідувати командира загону спецзаходів ССО, — розповіли у СБУ.

Як з’ясувало розслідування:

фігурант заклав вибухівку у «власний» кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець;

у дверцятах авто знаходилася саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами;

за інструкцією російської спецслужби агент мав активувати вибухівку із засідки у момент, коли офіцер проходитиме повз авто;

поруч із під’їздом стояло ще одне авто, в якому зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу для ГРУ РФ. Це потрібно було ворогу, щоб зафіксувати момент підриву;

надалі відео запланованого теракту рашисти планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали кілера «на гарячому» за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби, — зазначили у спецслужби.

За матеріалами справи:

підготовкою замаху займався завербований російським ГРУ колишній контрактник із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я;

у поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у профільних Telegram-каналах;

після вербування він отримав «тестове завдання» — розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування авто Сил оборони в обласному центрі;

пізніше росіяни «відрядили» його до Хмельницького для здійснення замаху на командира підрозділу ССО:

щоб виконати вороже завдання, агент орендував квартиру поблизу будинку українського офіцера і встановив на балконі відеореєстратор. За допомогою замаскованого пристрою фігурант відстежував розпорядок дня та маршрути пересування військового;

далі зловмисник забрав зі схрону автомобільні дверцята, в які заздалегідь було вмонтовано саморобний вибуховий пристрій. В орендованому гаражі агент встановив їх на кросовер, який раніше пригнав із Харкова разом зі ще однією машиною для відеофіксації підриву;

у разі вбивства українського воїна росіяни обіцяли кілеру «невідкладну евакуацію» до РФ через треті країни з оформленням російського громадянства.

Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів із гру рф, — розповіли у СБУ.

Агенту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.