Силы обороны поразили пять самолетов на аэродроме «Саваслейка» в РФ — Генштабhttps://racurs.ua/n217631-sily-oborony-porazili-pyat-samoletov-na-aerodrome-savasleyka-v-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони та СБУ уразили два нафтопереробних заводи «Роснефті» в Самарській області РФ й аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.
Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляє прес-служба Міноборони України.
Сизранський НПЗ б’ють щонайменше вдесяте з серпня 2025-го. Куйбишевський у Самарі зазнав удару вп’яте. Обидва заводи зупинились після вересневих ударів, росіяни два місяці їх ремонтували, і ось вони знову горять, — розповіли в Міноборони.
Також уражено аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області. Там базуються МіГ-31К, носії «Кинджалів», і звідти регулярно починається тривога по всій Україні.
Прес-служба Генштабу ЗСУ повідомляє, що, за попредніми даними, в ході атаки на аеродром було уражено три російських літаки МіГ-31 та два Су-34.
Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вирогідність ще кращих новин, — додали у Генштабі.