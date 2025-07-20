Уоррен Баффетт продал банковских акций на миллиарды долларов. Тревожный сигнал?

На Уолл-стріт зараз панує ейфорія: великі інвестори та банки підраховують прибутки. Goldman Sachs і Citigroup представили звіти про прибутки: у Goldman зростання склало 22%, у Citigroup ще більше — 25%. Банківський індекс KBW підібрався до історичного максимуму. Дональд Трамп називає ці цифри своєю особистою перемогою.

Однак саме зараз фінансові гуру почали позбавлятися акцій цих банків, пише Bild. Один тільки Уоррен Баффет, оракул з Омахи, тишком-нишком продав банківські акції на 3,2 млрд дол. — з них 1 млрд припадає саме на Citigroup і понад 2 млрд на Bank of America. Біржовики побоюються, що Баффет відчуває якусь бурю. Побоювання підігрівають та інші великі фінансисти. Навіть голова JP Morgan Джеймі Даймон продав акцій на 31,5 млн дол. — це його перший продаж із 2005 року, коли він очолив банк.

Що могло насторожити інвесторів та спонукати їх продавати?

Інфляція у США у червні зросла до 2,7%. Вищі ціни та дорогі кредити можуть перетворити банки з драйвера зростання на джерело кризи.

Крім того, Трамп хоче звільнити голову ФРС Джерома Пауелла та загрожує іншим країнам митом, що знижує довіру до Америки та її фінансового ринку — і як наслідок, викликає почуття невизначеності у керівників великих банків.

ФРС знизила прогноз зростання економіки США на 2025 рік до 1,4%.

Отже, банківська вечірка ще продовжується, але головні тусовщики вже пішли.

Авторитетний фінансист Білл Гросс попереджає в X:

Більше готівки, дивідендів, йдіть із США!

Баффет тим часом інвестує в нафту та товари народного споживання — наприклад, у Occidental та Constellation Brands. Решті, схоже, також не завадить знайти свій аварійний вихід, резюмує редактор BILD Клаудія Менде.