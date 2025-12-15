Комитет ВРУ поддержал законопроект о переименовании копейки на шаг. Фото:

Законопроект про перейменування «копійки» на «шаг» підтримали у парламенті.

У понеділок, 15 грудня, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував нардепам проголосувати за проект закону № 14093, який передбачає перейменування «копійки» на «шаг». Про це поінформував голова комітету і народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

Національний банк України ще у вересні 2024 року ініціював зміну назви «копійка», а в жовтні був зареєстрований відповідний проект закону.

Законодавці кажуть, що сьогодні копійки залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Наразі ці гроші «ходять» у Росії, Білорусі та в невизнаному Придністров’ї. Нардепи вважають, що повернення «шагів» слугуватиме відновленню історичної справедливості та дерадянізації грошового обігу.

Співвідношення між шагом та копійкою хочуть встановити 1:1.

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) не підтримала законопроект № 14093, котрий передбачає зміну назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Там наголосили, що у період воєнного стану запропоновані законопроектом законодавчі зміни не є першочерговими та нагальними, а також відволікатимуть зусилля та ресурси учасників ринку.