Верховная Рада приняла закон о правовом статусе для иностранцев в ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n210938-rada-prinyala-zakon-o-pravovom-statuse-dlya-inostrancev-v-vsu.html

Ракурс

Верховна Рада зробила крок для врегулювання правового статусу для іноземців в ЗСУ.

У середу, 17 грудня, парламент ухвалив в цілому законопроект № 14052 щодо медичного забезпечення та правового статусу для іноземців та осіб без громадянства, які служать в ЗСУ. За цей проект закону проголосували 291 нардеп. Документ оновлює правове регулювання статусу іноземців та осіб без громадянства, які підписали контракт на службу в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Нацгвардії. Про це повідомляється на сайті ВРУ.

Зазначається, що на цих іноземців та осіб без громадянства частково поширюються соціальні гарантії, покладені військовослужбовцям, які є українцями. Документ передбачає видачу посвідок на тимчасове проживання на строк дії контракту та три місяці після його завершення.

Також законопроект визначає перелік документів для оформлення, в тому числі дозволяє використовувати прострочені документи, або такі, що вимагають обміну. Виключенням є випадки неможливості звернення до держорганів іншої країни.

Крім того, новий закон:

встановлює терміни для оформлення посвідок для осіб, які уклали контракт до набрання законом чинності;

скорочує введення в дію змін щодо реалізації права на громадянство;

обмежує застосування загального закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект № 3195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету міністрів України». Закон зобов’язує міністрів звітувати перед звільненням.