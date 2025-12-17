Рада зобов’язала міністрів звітувати перед звільненням

Сесійна зала Верховної Ради, фото: Великодолинська селищна рада

Ракурс

Верховна Рада голосами 285 народних депутатів підтримала у другому читанні законопроект № 3195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що цей закон:

закріплює обов’язок члена Кабміну бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого була його особиста заява про відставку) на засіданні профільного комітету Верховної Ради та на пленарному засіданні Ради, врегульовується порядок подання такого звіту;

подання письмового звіту члена КМУ є обовʼязковою умовою при поданні заяви про відставку;

передбачена обовʼязкова зустріч з всіма фракціями та групами кандидата на призначення в уряд.

Закон було подано до Верховної Ради ще у березні 2020 року. 16 червня того ж року його було прийнято за основу із скороченням строку підготовки.