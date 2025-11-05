Уряд підготував проект держбюджету-2026. Фото: Свириденко у Telegram

Кабінет міністрів України підготував проект держбюджету на 2026 до другого читання у Верховній Раді.

Увесь обсяг власних надходжень уряд планує спрямовати на Сили оборони. Водночас в бюджеті заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам. Уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Про це премʼєр-міністр Юлія Свириденко 5 листопада повідомила в Telegram.

За її інформацією, до другого читання загальний обсяг доходів пропонують збільшити на 27,8 млрд грн. Уряд пропонує це зробити за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Передбачається, що видатки також зростуть — на 33,6 млрд грн. Резервний фонд поповнять 18,9 млрд грн з цієї суми, а 6,6 млрд грн підуть на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але й викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% упродовж наступного року.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала проект державного бюджету на наступний рік 22 жовтня. Документ передбачав, що доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2,4 трлн грн (на 446,8 млрд грн або 18,8% більше порівняно з 2025 роком), а видатки — 4,8 трлн грн (на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком).

Видатки на оборону та безпеку заплановані у розмірі 2,8 трлн — це 27,2% до ВВП (на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році).