Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік.

У середу, 3 грудня, парламент підтримав проект бюджету-2026 у другому читанні та в цілому. За проголосував 257 народних депутатів. Напередодні парламентський бюджетний комітет рекомендував ухвалити цей проект закону. Про це повідомляється на сторінці ВРУ у Telegram.

Зазначається, що головний пріоритет — це посилення обороноздатності. Велику частину грошей планують спрямувати на забезпечення ЗСУ, модернізацію озброєння та підтримку оборонно-промислового комплексу.

Також бюджет на наступний рік окреслює ключові макропоказники, орієнтири державної фінансової політики, а також баланс між доходами та видатками.

Документ враховує потреби воєнного часу, вимоги економічної стабільності, пріоритети державного управління та зобов’язання України в межах міжнародних програм співпраці, — наголосили в прес-службі парламенту.

Під час сьогоднішнього засідання низка нардепів заявляла, що не голосуватиме за цей проект закону до держбюджет-2026. Окремі парламентарі критикували його через відсутність підняття зарплат військовим та продовження фінансування «Єдиного марафону».

Рада прийняла бюджет на 2026 рік. Точніше популістичний бюджет виборів. За в цілому — 257. Весь популізм та забаганки влади залишились, — написав у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Нагадаємо, 5 листопада премʼєр-міністр Юлія Свириденко поінформувала, що Кабінет міністрів України підготував проект держбюджету на 2026 рік до другого читання у Верховній Раді. Вона наголосила, що увесь обсяг власних надходжень уряд планує спрямовати на Сили оборони. Також в бюджеті заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам.