Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Редагувати
Мар’яна Безугла та Сергій Тарута влаштували штовханину у Верховній Раді. Фото:

Безугла поштовхалася з Тарутою під час блокування трибуни у Раді (ВІДЕО)

16 гру 2025, 12:25
999

Сутичка у Верховній Раді сталася у вівторок, 16 грудня.

Народний депутат Мар’яна Безугла на початку засідання заблокувала парламентську трибуну. Вона стрічками приклеїла плакати з написами, які закликають до відставки чинного головнокомандувача Збройних сил України: «Сирський на звільнення», «Брехня на фронті вбиває". Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Зазначається, що Безугла вимагає військову реформу, переосмислення того, як планується українська оборона, вирішення питання термінів служби та ротації.

В якийсь момент в Раді сталася сутичка — нардеп Сергій Тарута зривав стрічки і поштовхався з Безуглою. Спікер ВРУ Руслан Стефанчук намагався вгамувати Безуглу, але безрезультатно.

Нагадаємо, у липні народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев влаштували штовханину, коли депутат від «Європейської Солідарності» хотів заблокувати трибуну. Інцидент трапився під час розгляду законопроект № 13157 про контроль над промисловим забрудненням.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів