Марьяна Безуглая и Сергей Тарута устроили толкотню в Верховной Раде. Фото:

Безуглая потолкалась с Тарутой во время блокирования трибуны в Раде (ВИДЕО)

16 дек 2025, 12:25
Сутичка у Верховній Раді сталася у вівторок, 16 грудня.

Народний депутат Мар’яна Безугла на початку засідання заблокувала парламентську трибуну. Вона стрічками приклеїла плакати з написами, які закликають до відставки чинного головнокомандувача Збройних сил України: «Сирський на звільнення», «Брехня на фронті вбиває". Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

Зазначається, що Безугла вимагає військову реформу, переосмислення того, як планується українська оборона, вирішення питання термінів служби та ротації.

В якийсь момент в Раді сталася сутичка — нардеп Сергій Тарута зривав стрічки і поштовхався з Безуглою. Спікер ВРУ Руслан Стефанчук намагався вгамувати Безуглу, але безрезультатно.

Нагадаємо, у липні народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев влаштували штовханину, коли депутат від «Європейської Солідарності» хотів заблокувати трибуну. Інцидент трапився під час розгляду законопроект № 13157 про контроль над промисловим забрудненням.

