Нардепы заблокировали трибуну. Фото: Ярослав Железняк

Засідання Верховної Ради України 2 грудня передчасно закрили.

Представники партії «Європейська солідарність» сьогодні заблокували трибуну парламенту. Нардепи вимагали відставки нинішнього Кабінету міністрів й скандували: «Уряд — геть». Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зазначається, що спікер ВРУ Руслан Стефанчук натомість заявив, що парламент сьогодні мав розглянути перелік важливих законів. Нардепи, зокрема, мали опрацювати питання, пов’язані з перекладом конвенції, де треба було забрати російську мову. Стефанчук оголосив перерву у засіданні.

Нагадаємо, у липні народні депутати Олексій Гончаренко та Данило Гетманцев влаштували штовханину, коли депутат від «Європейської Солідарності» хотів заблокувати трибуну.

Тоді парламент розглядав законопроект № 13157 про контроль над промисловим забрудненням. До документу хотіли внести правку про мито на вивіз сої та ріпаку, проти чого виступав Гончаренко. Це й спричинило конфлікт.