Массовое отравление депутатов произошло в Верховной Раде. Фото:

https://racurs.ua/n212024-rada-ne-smogla-sobratsya-iz-za-massovogo-pischevogo-otravleniya-nardepov.html

Ракурс

Верховна Рада на засіданні 12 лютого не змогла розглянути жодного питання.

Після трьох спроб сигнального голосування перед розглядом документів в парламенті набралося максимум 204 голоси. Тому Рада сьогодні вже завершила роботу. Причиною браку голосів стало масове харчове отруєння серед нардепів. Парламент не збиратиметься аж до 24 лютого. Про це народні депутати Ярослав Железняк та Микола Тищенко повідомили у Telegram.

А за інформацією нардепа Олександра Маріковського, «у багатьох» отруєння сталося після відвідин парламентської їдальні 11 лютого.

Прийшов зранку у їдальню, каву взяв собі. І там колеги говорять, що деякі колеги вчора отруїлися. Прийшов в залу засідання, починаю говорити з колегами — один говорить: «У мене вчора там щось було». Інший каже: «Вранці в мене там щось було, я блідий». Кажуть, що це вчора після їдальні відбулось у багатьох. Я особисто побачив людей, з ким оце відбувалося от паралельно, — розповів він.

Парламентар припускає, що могло отруїтися близько 10% депутатів.

Так, є депутати, які хворіють. Частина — у відрядженнях. Але велика кількість просто не прийшла на роботу! І це вже не про дисципліну, це про ставлення до українців! Це відверта неповага до суспільства та ігнорування викликів, які сьогодні стоять перед державою, — так прокоментував сьогоднішнє засідання Дмитро Разумков.

Тим часом Telegram-канал Ukraine context поінформував, що у багатьох нардепів діарея, блювота й температура 38. Припускається, що парламентарі могли підхопити той самий ротавірус, яким хворіли відпочивальники в Буковелі.

Нагадаємо, влітку у Львові стався випадок масового отруєння в одному з ресторанів — тоді до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи. Поліція після того випадку відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.