Депутаты Верховной Рады подсчитали стоимость проведения выборов в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n211914-stoimost-provedeniya-vyborov-v-ukraine-podschitali-v-verhovnoy-rade.html

Ракурс

Вартість проведення виборів в Україні озвучили у Верховній Раді.

У парламенті вважають, що це може обійтися бюджету у близько 6 млрд грн. Однак цьогоріч вибори в Україні можна буде провести лише за умови тривалого припинення вогню (30−60 днів) та забезпечення голосування українців за кордоном. Про це голова робочої групи й перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю Report.az.

За його словами, законодавство України передбачає чергові (90 днів) та позачергові (60 днів) вибори, тож для післявоєнного періоду необхідно створити новий тип виборів.

Зазначається, що на зарплати членам комісій піде понад 90% бюджету. Якщо врахувати зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а також компенсації для членів комісій за кордоном, то загальна сума для проведення виборів може сягнути 6 млрд грн.

Віце-спікер парламенту додав, що важко прогнозувати проведення виборів у 2026 році через триваючу війну та часткову окупацію територій. І наголосив, що цілком реальне голосування українців у США та Європі, але неможливе на території Російської Федерації.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Україні «настав час» провести вибори, бо «їх давно вже не було».

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори під час війни й попросив Америку разом із пантерами з Європи забезпечити безпеку для їх проведення.

Джерело: Report. az